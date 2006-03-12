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    Единая лига ВТБ. ВЭФ оказался сильнее «Калева»

    Теги результаты Калев ВЭФ Единая лига ВТБ

    В четверг, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ латвийский ВЭФ на своей площадке обыграл эстонский «Калев».

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат 

    ВЭФ – Калев 87:83 (14:22, 28:22, 25:17, 20:22)
    Дата проведения
    8 марта, 20.30, «Олимпийский спортивный центр»
    Онлайн матча
    ВЭФ
    Ате (16), Перес (12), Яниченокс (10), Мейерис (5), Чаварс (4) – старт; Браун (23 + 7 передач), Берзиньш (12), Громов (4), Хельманис (1), Картер (0).
    Калев
    Бриско (23), Кангур (12 + 9 подборов), Симмонс (6), Миркович (2), Кеэдус (2) – старт; Суботич (25), Арбет (6), ван ден Марс (4), Дорбек (3), С. Сокк (0 + 6 передач).

    Положение команд: УНИКС – 14-1, ЦСКА – 15-2, «Локомотив-Кубань» – 12-4, «Зенит» – 12-4, «Химки» – 9-7, «Автодор» – 8-7, «Парма» – 5-9, «Астана» – 5-10, ВЭФ – 5-11, «Нижний Новгород» – 4-10, «Цмоки-Минск» – 4-11, «Калев» – 4-13, «Енисей» – 3-11.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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