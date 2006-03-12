Единая лига ВТБ. ВЭФ оказался сильнее «Калева»

В четверг, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ латвийский ВЭФ на своей площадке обыграл эстонский «Калев».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 14-1, ЦСКА – 15-2, «Локомотив-Кубань» – 12-4, «Зенит» – 12-4, «Химки» – 9-7, «Автодор» – 8-7, «Парма» – 5-9, «Астана» – 5-10, ВЭФ – 5-11, «Нижний Новгород» – 4-10, «Цмоки-Минск» – 4-11, «Калев» – 4-13, «Енисей» – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.