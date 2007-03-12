Дмитрий Кулагин: «Мы на правильном пути»

Защитник ива-Кубань» Дмитрий Кулагин поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала Еврокубка с «Баварией» (80:59, 2-0).

На счету Кулагина 32 очка.

«Хорошо, что мне удается проявлять свои лучшие качества в «Локомотиве-Кубань», и это идет на пользу нашей общей цели. Приятно чувствовать поддержку партнеров, тренеров и болельщиков. Мы на правильном пути, и я уверен, что мы вместе добьемся поставленных задач. В плей-офф проявляется настоящий характер, и наша команда в очередной раз доказала, что в сплоченности наша главная сила», – цитирует Кулагина официальный сайт «Локо».