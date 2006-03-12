Еврокубок. 1/4 финала. Вторые матчи. «Зенит» обыграл «Реджо-Эмилию», УНИКС победил «Баварию», «Локо» был сильнее «Гран-Канарии»

Сегодня в рамках вторых матчей 1/4 финала плей-офф Еврокубка петербургский «Зенит» дома обыграл итальянскую «Реджо-Эмилию», казанский УНИКС был сильнее немецкой «Баварии».

Краснодарский «Локомотив-Кубань» в гостях взял верх над испанской «Гран-Канарией» и вышел в полуфинал.

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые матчи

Зенит Россия – РЕДЖО-ЭМИЛИЯ ИТАЛИЯ – 91:77 (20:18, 15:21, 29:21, 27:17)

ЗЕНИТ: Воронов (22 + 8 подборов), Курич (16), Гриффин (12 + 7 передач), Симонович (11), Уиттингтон (8 + 5 подборов), Карасев, Валиев (оба – 6).

РЕДЖО-ЭМИЛИЯ: Д. Райт (13 + 8 подборов), Маркоишвили (13 + 5 передач), Рейнольдс (12 + 7 подборов).

9 марта. 18.00

Счет в серии – 1-1

УНИКС Россия – Бавария Германия – 80:73 (16:22, 14:18, 24:12, 26:21)

УНИКС: Колом (15 + 6 подборов), Локетт (14), Эджим (13), Ласме (12 + 7 подборов + 4 блок-шота), Смит (7).

БАВАРИЯ: Букер (29 + 6 подборов), Лучич (10).

9 марта. 20.00

Счет в серии – 1-1

Будучность Черногория – Дарушафака Турция – 71:78 (12:19, 14:20, 20:20, 25:19)

9 марта. 21.00

«Дарушафака» выиграла серию – 2-0

Гран-Канария Испания – Локомотив-Кубань Россия – 59:80 (15:15, 20:22, 9:19, 15:24)

ГРАН-КАНАРИЯ: Балвин (12 + 6 подборов), Мекель (11 + 5 передач).

ЛОКОМОТИВ: Кулагин (32), Элегар (11 + 8 подборов), Лэйси (10), Коллинз (9 + 6 передач), Квале (9 + 5 подборов).

9 марта. 23.00

«Локомотив-Кубань» выиграл серию – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.