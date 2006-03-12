Саша Обрадович: «Во втором матче с «Гран-Канарией» будет битва характеров»

Главный тренер ива-Кубани» Саша Обрадович поделился ожиданиями от второго матча серии 1/4 финала Еврокубка с «Гран-Канарией».

«Тяжелый перелет, тяжелая игра, все устали. Это будет битва характеров. Как я говорил после прошлой игры, то, как мы играли во второй половине, те эмоции и отношение, мы должны перенести на эту игру, особенно в первые минуты матча. Мы должны задать тон игре. Нужно начать с нашей лучшей игры. Конечно, матч длится 40 минут. Но никогда не является андердогом в любой игре, даже против таких сильных команд как «Барселона» и «Реал Мадрид». Даже такие гранды не являются фаворитами в играх против «Гранки», – цитирует Обрадовича официальный сайт «Локо».