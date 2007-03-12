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    Саша Обрадович: «Мы заслужили выход в полуфинал»

    Теги Локомотив-Кубань Еврокубок Саша Обрадович Гран-Канария

    Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович остался доволен выступлением команды в полуфинальной серии Еврокубка с «Гран-Канарией» (2-0).

    Во второй встрече в Испании краснодарцы победили со счетом 80:59.

    «Мы заслужили выход в полуфинал. На протяжении всего турнира мы показывали отличный баскетбол и не потерпели ни одного поражения, что даже звучит немного неправдоподобно. И мы рады, что нам это удалось, учитывая сложившиеся обстоятельства. У нас не хватает трех игроков ротации, что очень нелегко для нас. Без Брокхоффа, Антипова и Ивлева, после поражений в Единой лиге ВТБ нам все-таки удалось победить такого серьезного соперника как «Гран-Канария» дважды. Хотя у себя дома они никогда не являются андердогами и способны дать бой любому сильной команде. Мы отлично сработали тактически, прежде всего, в защите. Мы почти не оставили им не единой возможности в нападении и контролировали результат с первой до последней минуты», – цитирует Обрадовича официальный сайт «Локо».

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