Саша Обрадович: «Мы заслужили выход в полуфинал»

Главный тренер ива-Кубань» Саша Обрадович остался доволен выступлением команды в полуфинальной серии Еврокубка с «Гран-Канарией» (2-0).

Во второй встрече в Испании краснодарцы победили со счетом 80:59.

«Мы заслужили выход в полуфинал. На протяжении всего турнира мы показывали отличный баскетбол и не потерпели ни одного поражения, что даже звучит немного неправдоподобно. И мы рады, что нам это удалось, учитывая сложившиеся обстоятельства. У нас не хватает трех игроков ротации, что очень нелегко для нас. Без Брокхоффа, Антипова и Ивлева, после поражений в Единой лиге ВТБ нам все-таки удалось победить такого серьезного соперника как дважды. Хотя у себя дома они никогда не являются андердогами и способны дать бой любому сильной команде. Мы отлично сработали тактически, прежде всего, в защите. Мы почти не оставили им не единой возможности в нападении и контролировали результат с первой до последней минуты», – цитирует Обрадовича официальный сайт «Локо».