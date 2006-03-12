Евгений Воронов: «Надеюсь, что моя лучшая игра еще впереди»

Капитан Евгений Воронов поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала Еврокубка с «Реджо-Эмилией» (91:77).

На счету Воронова 22 очка и 8 подборов.

«Это был матч, в котором мы не имели права на ошибку. У себя дома, при своих болельщиках и с той энергетикой, которую они давали нам на протяжении всей встречи, мы не могли проиграть. Поздравляю всех с этой победой, теперь мы едем в Италию для того, чтобы одержать вторую победу и получить путевку в полуфинал.

Это мой лучший матч в составе «Зенита»? Я надеюсь, что лучшая игра будет в Италии или в других матчах. Опять же, мы не имели права проигрывать, это бы означало вылет из Еврокубка. В этом году мы уже в третий раз играем против итальянских команд, я считаю, что эти соперники нам по зубам, и если мы показываем свой баскетбол, то имеем хорошие шансы на победу. Личная статистика для меня не играет большой роли, главное, что мы смогли одержать победу и сравнять счет в серии.

В Италии надо играть так же жестко в защите, как мы делали это сегодня во второй половине, и просто показать тот баскетбол, в который мы умеем играть», – цитирует Воронова официальный сайт «Зенита».