Массимилиано Менетти: «Когда «Зенит» начинает играть в своем ритме, защищаться против них невероятно сложно»

Главный тренер «Реджо-Эмилии» Массимилиано Менетти подвел итоги второго матча серии 1/4 финала Еврокубка с «Зенитом» (77:91, 1-1).

«Это была хорошая игра двух команд, которые уважают друг друга. Мы хорошо провели первые две четверти, но во второй половине некоторые игроки начали совершать индивидуальные ошибки в защите и нападении. Это позволило «Зениту» поймать свою игру, а когда они начинают играть в своем ритме, защищаться против них невероятно сложно. Мы не смогли выдержать баланс защиты и атаки на протяжении всех 40 минут к тому же из-за количества фолов у некоторых игроков, просели физически.

Также я бы хотел поблагодарить болельщиков за отличную атмосферу на матче. Это была отличная игра и отличный баскетбольный вечер», – цитирует Менетти официальный сайт «Зенита».