Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Массимилиано Менетти: «Когда «Зенит» начинает играть в своем ритме, защищаться против них невероятно сложно»

    Теги Зенит Еврокубок Реджо-Эмилия

    Главный тренер «Реджо-Эмилии» Массимилиано Менетти подвел итоги второго матча серии 1/4 финала Еврокубка с «Зенитом» (77:91, 1-1).

    «Это была хорошая игра двух команд, которые уважают друг друга. Мы хорошо провели первые две четверти, но во второй половине некоторые игроки начали совершать индивидуальные ошибки в защите и нападении. Это позволило «Зениту» поймать свою игру, а когда они начинают играть в своем ритме, защищаться против них невероятно сложно. Мы не смогли выдержать баланс защиты и атаки на протяжении всех 40 минут к тому же из-за количества фолов у некоторых игроков, просели физически.

    Также я бы хотел поблагодарить болельщиков «Зенита» за отличную атмосферу на матче. Это была отличная игра и отличный баскетбольный вечер», – цитирует Менетти официальный сайт «Зенита».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться