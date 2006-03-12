Василий Карасев: «В плей-офф все решают индивидуальные действия игроков»

Главный тренер Василий Карасев прокомментировал итоги второго матча серии 1/4 финала Еврокубка с «Реджо-Эмилией» (91:77).

«Когда мы стали показывать привычный для себя баскетбол, начали бороться за каждый мяч, результат не заставил себя долго ждать. Причина, по которой мы уступили в Италии и проиграли первую половину сегодня - это игра в атаке. В первой игре нам удалось набрать всего лишь шестьдесят одно очко, сегодня к большому перерыву результативность тоже была не на высоте. Во второй половине смогли почувствовать свою игру и смогли добиться победы.

В третьей и четвертой четверти все указания были выполнены должным образом. Сейчас есть непростая ситуация, наверное, она связана со сборной - Курич после перерыва на международные матчи совсем не в форме, то же самое можно сказать о Сергее Карасеве. Получилось, что в сборных у них было много игрового времени, они не получили того отдыха, который был у остальных ребят, не уезжавших в расположение национальных команд, а сразу после возвращения начались матчи плей-офф. Лидеры, через которых во многом строилась игра, оказались не в той форме, которой бы нам хотелось. Пришлось менять игру, и я рад, что сегодня нашлись люди, которые смогли взять на себя ответственность.

В таких сериях уже не работает тактика. Здесь на первый план выходит желание игроков, их физические и технические возможности. Вы могли заметить, что свободных бросков почти нет. Многое решает индивидуальная игра. Мы старались донести до ребят, что сейчас важно движение. В выездной игре мы слишком много смазали из-под кольца. Сегодня было то же самое движение, но эти броски мы забили. В первой половине мы вставали и у нас ничего не получалось. Как только игроки начинали двигать мяч, команда противника получала фолы и мы забивали. Сегодня наше оружие в виде трехочковых бросков работало не так, как это бывает обычно. К большому перерыву у нас было всего одно попадание из тринадцати попыток - это просто ужасный процент. Повторюсь, в таких матчах очень многое зависит от индивидуальных действий игроков», – цитирует Карасева официальный сайт «Зенита».