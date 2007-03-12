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Sports.ru NBA

    Стив Фрэнсис: «До НБА я продавал наркотики около китайского притона»

    Теги Хьюстон Стив Фрэнсис НБА Хаким Оладжувон

    Бывший разыгрывающий «Хьюстона» Стив Фрэнсис рассказал, как до того, как попасть в НБА, он был наркодилером.

    «За четыре года до того, как мы с Хакимом Оладжувоном сидели в самолете и обсуждали, как пойдем покупать кашемировые костюмы, за четыре года до того, как я готовился играть против Гэри Пэйтона, я стоял на углу Maple Ave в Такома Парке, Мэриленд, и продавал наркотики около китайского притона.

    Моя мать умерла. Отец находился в федеральной тюрьме. Нас было 18 человек в одной квартире. Меня выгнали из школы. Ни образования, ни диплома. Ничего.

    Это 95-й год! Я смотрю, как Аллен Айверсон «зажигает» за Джорджтаун неподалеку от меня, а я стою на этом углу, строю свою маленькую наркоимперию и думаю только о том, как бы меня не ограбили. А потом ночью играю в здании пожарной части.

    Немногие знают мою настоящую историю. Порой я даже спрашиваю сам себя: «Как же, черт возьми, ты оказался в том самолете с Хакимом Оладжувоном?» – написал Фрэнсис в своем эссе на The Players’ Tribune.

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