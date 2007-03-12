Стив Фрэнсис: «До НБА я продавал наркотики около китайского притона»

Бывший разыгрывающий «Хьюстона» Стив Фрэнсис рассказал, как до того, как попасть в , он был наркодилером.

«За четыре года до того, как мы с сидели в самолете и обсуждали, как пойдем покупать кашемировые костюмы, за четыре года до того, как я готовился играть против Гэри Пэйтона, я стоял на углу Maple Ave в Такома Парке, Мэриленд, и продавал наркотики около китайского притона.

Моя мать умерла. Отец находился в федеральной тюрьме. Нас было 18 человек в одной квартире. Меня выгнали из школы. Ни образования, ни диплома. Ничего.

Это 95-й год! Я смотрю, как Аллен Айверсон «зажигает» за Джорджтаун неподалеку от меня, а я стою на этом углу, строю свою маленькую наркоимперию и думаю только о том, как бы меня не ограбили. А потом ночью играю в здании пожарной части.

Немногие знают мою настоящую историю. Порой я даже спрашиваю сам себя: «Как же, черт возьми, ты оказался в том самолете с Хакимом Оладжувоном?» – написал Фрэнсис в своем эссе на The Players’ Tribune.