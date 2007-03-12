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Sports.ru NBA

    Стив Фрэнсис: «Не сожалею, что отказался играть за «Ванкувер»

    Теги Хьюстон Мемфис Стив Фрэнсис НБА

    Бывший разыгрывающий НБА Стив Фрэнсис не сожалеет, что отказался играть за «Ванкувер», который выбрал его на драфте-1999, а позже обменял в «Хьюстон».

    «Я чуть не расплакался, когда «Гризлис» выбрали меня под 2-м номером драфта. Я не собирался ехать морозить свою задницу в Канаду, так далеко от семьи, в клуб, который собирался переезжать. Мне жаль, хотя, на самом деле, я даже не сожалею об этом. Все видят, какой сейчас бизнес в баскетболе. Команда исчезла. Единственное, о чем я сожалею, – я дал, возможно, самую грубую пресс-конференцию в истории НБА перед тем, как меня обменяли», – рассказал Фрэнсис The Players’ Tribune.

    В 2001 году «Гризлис» переехали из Ванкувера в Мемфис.

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