Стив Фрэнсис: «Не сожалею, что отказался играть за «Ванкувер»

Бывший разыгрывающий НБА Стив Фрэнсис не сожалеет, что отказался играть за «Ванкувер», который выбрал его на драфте-1999, а позже обменял в .

«Я чуть не расплакался, когда «Гризлис» выбрали меня под 2-м номером драфта. Я не собирался ехать морозить свою задницу в Канаду, так далеко от семьи, в клуб, который собирался переезжать. Мне жаль, хотя, на самом деле, я даже не сожалею об этом. Все видят, какой сейчас бизнес в баскетболе. Команда исчезла. Единственное, о чем я сожалею, – я дал, возможно, самую грубую пресс-конференцию в истории НБА перед тем, как меня обменяли», – рассказал Фрэнсис The Players’ Tribune.

В 2001 году «Гризлис» переехали из Ванкувера в .