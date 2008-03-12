Дмитрий Кулагин: «Чувствовали, что каждому жителю Краснодара была нужна эта победа»

Защитник ива-Кубани» Дмитрий Кулагин отметил важность победы в первом четвертьфинальном матче Еврокубка с «Гран-Канарией» (79:74).

«Это была важная игра для нас. Проиграли несколько предыдущих встреч. Это было непросто для нас, оказались под давлением. Чувствовали, что фанатам и каждому жителю нашего города была нужна эта победа. Счастлив, что смогли ее добиться. Сегодня у нас было много ошибок, однако сумели найти свой баскетбол. Но уже с этого момента думаем о следующей игре», – передает слова Кулагина официальный сайт «Локо».