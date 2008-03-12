Саша Обрадович: «Локо» выиграл у «Гран-Канарии» благодаря своему характеру»

Главный тренер ива-Кубани» Саша Обрадович заявил, что его команда выиграла в первом матче 1/4 финала Еврокубка с «Гран-Канарией» (79:74) благодаря своему характеру.

«Поздравляю мою команду. Сегодня выиграли благодаря нашему характеру, не сдавались. Перерыв на матчи сборных ударил по нам сразу с нескольких сторон. Для начала — химия. Тренировались без нескольких игроков, а те, кто вернулся из сборных, были очень уставшие. В начале не могли найти уверенность в атаке. Но во второй половине хорошо защищались и правильно действовали тактически. После этой игры станем сильнее», – передает слова Обрадовича официальный сайт «Локо».