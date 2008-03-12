Зоран Лукич: «Позади только первый матч»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» подвел итоги первого матча серии 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа с «Керавносом» (77:62).

«Это только первый матч – дома нас ожидает очень непростая игра. По ходу сезона «Керавнос» не раз доказывал, что способен провести очень убедительную игру на выезде. В квалификации Лиги Чемпионов наш соперник обыграл в Саратове «Автодор» и чуть было не выбил их из дальнейшей борьбы. Только должная дисциплина поможет нам продолжить путь в Кубке Европы», – цитирует Лукича официальный сайт «НН»