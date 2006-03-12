Зоран Лукич: «Максимальное время у «Керавноса» получают шесть американских игроков»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» поделился ожиданиями от противостояния с «Керавносом» в 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа.

«Максимальное количество времени на площадке в составе «Керавноса» получают шесть американских игроков. Этим наш новый соперник напоминает предыдущего – «Ле Портель». Они также играют в быстрый, агрессивный баскетбол на контратаках, мгновенно принимают решения. На позициях ближе к кольцу «Керавнос» имеет трех очень атлетичных игроков, приносящих основные очки этой команде.

Мне хочется верить, что урок, полученный в матчах с «Ле Портелем» окажется достаточным для того, чтобы провести качественную игру на выезде и получить тот результат, который даст нам возможность в ответной игре дома пройти в следующий раунд Кубка ФИБА-Европа», – передает Лукича официальный сайт «НН».