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    Зоран Лукич: «Максимальное время у «Керавноса» получают шесть американских игроков»

    Теги Керавнос Нижний Новгород Зоран Лукич Кубок ФИБА-Европа

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от противостояния с «Керавносом» в 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа.

    «Максимальное количество времени на площадке в составе «Керавноса» получают шесть американских игроков. Этим наш новый соперник напоминает предыдущего – «Ле Портель». Они также играют в быстрый, агрессивный баскетбол на контратаках, мгновенно принимают решения. На позициях ближе к кольцу «Керавнос» имеет трех очень атлетичных игроков, приносящих основные очки этой команде.

    Мне хочется верить, что урок, полученный в матчах с «Ле Портелем» окажется достаточным для того, чтобы провести качественную игру на выезде и получить тот результат, который даст нам возможность в ответной игре дома пройти в следующий раунд Кубка ФИБА-Европа», – передает Лукича официальный сайт «НН».

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