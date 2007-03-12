Кевин Дюрэнт: «Награды ничего не значат»

Форвард Кевин Дюрэнт заявил, что ему не нужны личные награды для подтверждения того, насколько он хороший игрок.

«Награды ничего не значат. Ты можешь не получать приз MVP, но все равно быть игроком уровня MVP. Я знаю, насколько я хороший игрок. Все в этой лиге знают, насколько я хороший игрок. Все болельщики знают. Как бы они это ни отрицали, ни ненавидели меня, и ни говорили обратное. Они знают, что когда я выхожу на площадку, они боятся меня. Я не говорю, что соперники боятся меня, но когда я совершаю открытый бросок, я слышу реакцию трибун. Они уважают меня», – цитирует Дюрэнта Yahoo! Sports.