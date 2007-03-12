Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
Sports.ru NBA

    Кевин Дюрэнт: «Награды ничего не значат»

    Теги Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт

    Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт заявил, что ему не нужны личные награды для подтверждения того, насколько он хороший игрок.

    «Награды ничего не значат. Ты можешь не получать приз MVP, но все равно быть игроком уровня MVP. Я знаю, насколько я хороший игрок. Все в этой лиге знают, насколько я хороший игрок. Все болельщики знают. Как бы они это ни отрицали, ни ненавидели меня, и ни говорили обратное. Они знают, что когда я выхожу на площадку, они боятся меня. Я не говорю, что соперники боятся меня, но когда я совершаю открытый бросок, я слышу реакцию трибун. Они уважают меня», – цитирует Дюрэнта Yahoo! Sports.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться