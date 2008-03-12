Райан Брокхофф пропустит полтора месяца из-за травмы пальца правой руки

Форвард «Локомотива-Кубани» Райан Брокхофф травмировал большой палец правой руки в матче в лиги ВТБ с УНИКСом, сообщает официальный сайт краснодарского клуба. Предположительно, игрок выбыл из строя на 1,5 месяца. Сейчас он проходит дополнительное обследование, после которого станут окончательно известны сроки восстановления.

6 марта сыграет в первом матче четвертьфинальной серии Еврокубка против «Гран-Канарии». Брокхофф — лучший снайпер команды в турнире. В среднем за матч он набирает 12,3 очка и 5,5 подбора.