Саша Обрадович: «Гран-Канария» – самый опасный соперник, с которым нам приходилось играть в Еврокубке»

Главный тренер ива-Кубани» Саша Обрадович поделился ожиданиями от четвертьфинального противостояния Еврокубка с «Гран-Канарией».

– конкурентоспособная команда с очень глубокой скамейкой. Все 12 игроков ротации способны поддерживать высокий темп, в котором играет команда на протяжении сезона. Пожалуй, это самый опасный соперник, с которым нам приходилось играть в Еврокубке. На нас будет оказано большое давление из-за того, что мы играем первую встречу дома. Я ожидаю тяжелую игру, но мы должны ее выиграть», – цитирует Обрадовича официальный сайт «Локо».