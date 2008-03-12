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    Саша Обрадович: «Гран-Канария» – самый опасный соперник, с которым нам приходилось играть в Еврокубке»

    Теги Локомотив-Кубань Еврокубок Саша Обрадович Гран-Канария

    Главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович поделился ожиданиями от четвертьфинального противостояния Еврокубка с «Гран-Канарией».

    «Гран-Канария» – конкурентоспособная команда с очень глубокой скамейкой. Все 12 игроков ротации способны поддерживать высокий темп, в котором играет команда на протяжении сезона. Пожалуй, это самый опасный соперник, с которым нам приходилось играть в Еврокубке. На нас будет оказано большое давление из-за того, что мы играем первую встречу дома. Я ожидаю тяжелую игру, но мы должны ее выиграть», – цитирует Обрадовича официальный сайт «Локо».

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