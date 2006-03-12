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Sports.ru NBA

    Райан Макдона: «Приоритетной задачей «Финикса» будет найти нового главного тренера»

    Теги Финикс НБА Джей Триано Райан МакДона

    Генеральный менеджер «Финикса» Райан Макдона заявил, что приоритетной задачей клуба по окончании сезона будет найти нового главного тренера.

    «Если говорить о хронологии наших действий, то поиск главного тренера стоит на первом месте, и мы не будем затягивать с этим, когда сезон подойдет к концу. Джей Триано пройдет собеседование, а также мы встретимся и с другими кандидатами. Два года назад мы пропустили этот процесс, и за это нас справедливо критиковали», – передает слова Макдоны The Arizona Sports.

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