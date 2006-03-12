Райан Макдона: «Приоритетной задачей «Финикса» будет найти нового главного тренера»

Генеральный менеджер Райан Макдона заявил, что приоритетной задачей клуба по окончании сезона будет найти нового главного тренера.

«Если говорить о хронологии наших действий, то поиск главного тренера стоит на первом месте, и мы не будем затягивать с этим, когда сезон подойдет к концу. Джей Триано пройдет собеседование, а также мы встретимся и с другими кандидатами. Два года назад мы пропустили этот процесс, и за это нас справедливо критиковали», – передает слова Макдоны The Arizona Sports.