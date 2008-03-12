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Sports.ru NBA

    Алексей Лень: «Лейкерс» и «Нетс» дали Тимофею Мозгову мало шансов проявить себя»

    Теги Лейкерс Бруклин Финикс НБА Тимофей Мозгов Алексей Лень

    Центровой «Финикса» Алексей Лень поделился своим мнением, почему центровому сборной России Тимофею Мозгову не удалось заиграть в «Лейкерс», а затем и в «Бруклине».

    «Во-первых, он бы мог заиграть в этих командах, но ему дали мало шансов проявить себя. Во-вторых, тренер «Лейкерс» решил играть «маленьким» составом и наигрывать молодых игроков. Калифорнийцы решили сменить стиль игры после прихода нового менеджмента. Эти изменения напрямую коснулись Тимофея и отразились на его перспективах в команде.

    Как вы относитесь к тому, что многие клубы НБА постепенно отказываются от классических центровых?

    Я отношусь к этому негативно, но при этом понимаю, зачем это делается. Тренеры пытаются ускорить игру своей команды, сделать ее более динамичной и интересной для болельщиков. Фанатам НБА гораздо интереснее смотреть быструю игру, с огромным количеством трехочковых. Когда команда выступает с классическим центровым, игра становится более медленной и менее артистичной. Тем не менее без центровых очень сложно добиться серьезного результата на длинной дистанции», – сказал Лень в интервью «Известиям».

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