Алексей Лень: «Лейкерс» и «Нетс» дали Тимофею Мозгову мало шансов проявить себя»

Центровой «Финикса» Алексей Лень поделился своим мнением, почему центровому сборной России Тимофею Мозгову не удалось заиграть в , а затем и в «Бруклине».

«Во-первых, он бы мог заиграть в этих командах, но ему дали мало шансов проявить себя. Во-вторых, тренер «Лейкерс» решил играть «маленьким» составом и наигрывать молодых игроков. Калифорнийцы решили сменить стиль игры после прихода нового менеджмента. Эти изменения напрямую коснулись Тимофея и отразились на его перспективах в команде.

Как вы относитесь к тому, что многие клубы постепенно отказываются от классических центровых?

Я отношусь к этому негативно, но при этом понимаю, зачем это делается. Тренеры пытаются ускорить игру своей команды, сделать ее более динамичной и интересной для болельщиков. Фанатам НБА гораздо интереснее смотреть быструю игру, с огромным количеством трехочковых. Когда команда выступает с классическим центровым, игра становится более медленной и менее артистичной. Тем не менее без центровых очень сложно добиться серьезного результата на длинной дистанции», – сказал Лень в интервью «Известиям».