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Sports.ru NBA

    НБА. «Индиана» обыграла «Милуоки», «Кливленд» взял верх над «Детройтом» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Чикаго Кливленд Детройт Индиана Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Орландо Финикс Портленд Сан-Антонио НБА Юта

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. В Индианаполисе «Индиана» обыграла конкурента в борьбе за позиции в Топ-8 Востока «Милуоки».

    «Кливленд» взял верх над «Детройтом», который ведет борьбу за попадание в зону плей-офф.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Милуоки 92:89 (20:17, 24:29, 29:23, 19:20)
    Дата проведения
    6 марта, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Богданович (29), Оладипо (14 + 10 потерь), Янг (10 + 7 подборов), Джозеф (6), Тернер (5) – старт; Стивенсон (11), Сабонис (11), Янг (4), Робинсон (2), Лиф (0).
    Милуоки
    Бледсоу (26), Адетокумбо (18 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Снелл (9), Миддлтон (6), Хенсон (2) – старт; Паркер (15), Терри (9), Браун (4), Мухаммад (0), Макер (0).

    Кливленд – Детройт 112:90 (26:28, 28:21, 36:21, 22:20)
    Дата проведения
    6 марта, 03.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Кливленд
    Джеймс (31 + 7 подборов + 7 передач), Нэнс (22 + 15 подборов), Худ (13), Джордж Хилл (3), Джей Ар Смит (0) – старт; Осман (12 + 5 потерь), Кларксон (11), Корвер (11), Жижич (6), Кальдерон (3), Перрантес (0), Холланд (0).
    Детройт
    Гриффин (25 + 8 подборов), Драммонд (15 + 9 подборов), Буллок (11), Смит (6 + 6 передач), Эннис (3) – старт; Джонсон (9), Толливер (8), Кеннард (6), Морлэнд (3), Байкс (2), Гэллоуэй (2), Элленсон (0).

    Майами – Финикс 125:103 (30:27, 31:21, 32:32, 32:23)
    Дата проведения
    6 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Уайтсайд (24 + 14 подборов), Драгич (17), Ричардсон (12), Бэббит (12), Дж. Джонсон (6) – старт; Олиник (15 + 8 передач), Уэйд (12), Уинслоу (12 + 12 подборов), Макгрудер (6), Джонсон (5), Джонс (2), Адебайо (2), Хаслем (0).
    Финикс
    Букер (31), Уоррен (19), Пэйтон (9), Бендер (6 + 6 передач), Чендлер (6) – старт; Крисс (12), Лень (7), Харрисон (6), Рид (4), Джексон (3 + 7 подборов), Питерс (0).

    Чикаго – Бостон 89:105 (16:35, 13:20, 24:31, 36:19)
    Дата проведения
    6 марта, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Маркканен (12), Нваба (10), Данн (7), Портис (7), Лавин (4) – старт; Валентайн (20), Пэйн (10), Грант (8), Фелисио (8), Вонле (3 + 9 подборов), Эдди (0).
    Бостон
    Браун (21), Тейтум (14), Хорфорд (13 + 7 подборов), Ларкин (9), Бэйнс (4 + 7 подборов) – старт; Розир (13 + 7 передач), Монро (10 + 9 подборов + 5 потерь), Смарт (7), М-с Моррис (7), Тайс (4), Надер (3), Оджелей (0).

    Сан-Антонио – Мемфис 100:98 (21:23, 26:22, 23:27, 30:26)
    Дата проведения
    6 марта, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сан-Антонио
    Андерсон (11 + 5 перехватов), Миллс (9), Олдридж (7 + 8 подборов), Мюррей (4), Пау Газоль (2 + 7 подборов) – старт; Паркер (23), Бертанс (17), Грин (14), Гэй (7), Джинобили (4), Ловернь (2), Форбс (0).
    Мемфис
    Марк Газоль (23 + 10 подборов), Брукс (21 + 5 потерь), Грин (14 + 15 подборов + 5 потерь), Симмонс (13), Парсонс (2) – старт; Рэтан-Мэйс (8), Хенри (6), Рэбб (6), Дэвис (3), Селден (2).

    Юта – Орландо 94:80 (25:29, 29:15, 20:23, 20:13)
    Дата проведения
    6 марта, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Юта
    Гобер (21 + 17 подборов), Митчелл (19), Инглс (18 + 7 подборов + 8 передач), Рубио (12 + 8 передач), Жеребко (12) – старт; Краудер (4), Нето (3), Беркс (3), О'Нил (2), Удох (0).
    Орландо
    Вучевич (15 + 12 подборов + 5 потерь), Гордон (13), Фурнье (12), Огастин (10), Симмонс (4) – старт; Хезонья (10), Мак (8), Бийомбо (6), Айванду (2), Айзек (0).

    Лейкерс – Портленд 103:108 (24:27, 31:31, 25:15, 23:35)
    Дата проведения
    6 марта, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Лейкерс
    Рэндл (21 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (16 + 9 подборов), Лопес (14 + 8 подборов), Кузма (11 + 8 подборов), Болл (10) – старт; Томас (19 + 7 передач), Зубац (7), Уиэр (5), Эннис (0).
    Портленд
    Лиллард (39 + 6 передач), Макколлум (22), Нуркич (16 + 16 подборов), Тернер (5), Амину (5 + 7 подборов + 5 потерь) – старт; Дэвис (9), Напьер (7), Коннотон (5), Коллинз (0), Ленард (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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