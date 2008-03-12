Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. В Индианаполисе «Индиана» обыграла конкурента в борьбе за позиции в Топ-8 Востока «Милуоки».

взял верх над «Детройтом», который ведет борьбу за попадание в зону плей-офф.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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