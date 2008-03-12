Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. В Индианаполисе «Индиана» обыграла конкурента в борьбе за позиции в Топ-8 Востока «Милуоки».
«Кливленд» взял верх над «Детройтом», который ведет борьбу за попадание в зону плей-офф.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 марта, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Богданович (29), Оладипо (14 + 10 потерь), Янг (10 + 7 подборов), Джозеф (6), Тернер (5) – старт; Стивенсон (11), Сабонис (11), Янг (4), Робинсон (2), Лиф (0).
- Дата проведения
- 6 марта, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
- Джеймс (31 + 7 подборов + 7 передач), Нэнс (22 + 15 подборов), Худ (13), Джордж Хилл (3), Джей Ар Смит (0) – старт; Осман (12 + 5 потерь), Кларксон (11), Корвер (11), Жижич (6), Кальдерон (3), Перрантес (0), Холланд (0).
- Дата проведения
- 6 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Уайтсайд (24 + 14 подборов), Драгич (17), Ричардсон (12), Бэббит (12), Дж. Джонсон (6) – старт; Олиник (15 + 8 передач), Уэйд (12), Уинслоу (12 + 12 подборов), Макгрудер (6), Джонсон (5), Джонс (2), Адебайо (2), Хаслем (0).
- Дата проведения
- 6 марта, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Маркканен (12), Нваба (10), Данн (7), Портис (7), Лавин (4) – старт; Валентайн (20), Пэйн (10), Грант (8), Фелисио (8), Вонле (3 + 9 подборов), Эдди (0).
- Дата проведения
- 6 марта, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Андерсон (11 + 5 перехватов), Миллс (9), Олдридж (7 + 8 подборов), Мюррей (4), Пау Газоль (2 + 7 подборов) – старт; Паркер (23), Бертанс (17), Грин (14), Гэй (7), Джинобили (4), Ловернь (2), Форбс (0).
- Мемфис
- Марк Газоль (23 + 10 подборов), Брукс (21 + 5 потерь), Грин (14 + 15 подборов + 5 потерь), Симмонс (13), Парсонс (2) – старт; Рэтан-Мэйс (8), Хенри (6), Рэбб (6), Дэвис (3), Селден (2).
- Дата проведения
- 6 марта, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Гобер (21 + 17 подборов), Митчелл (19), Инглс (18 + 7 подборов + 8 передач), Рубио (12 + 8 передач), Жеребко (12) – старт; Краудер (4), Нето (3), Беркс (3), О'Нил (2), Удох (0).
- Дата проведения
- 6 марта, 06.30, «Staples Center»
- Лейкерс
- Рэндл (21 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (16 + 9 подборов), Лопес (14 + 8 подборов), Кузма (11 + 8 подборов), Болл (10) – старт; Томас (19 + 7 передач), Зубац (7), Уиэр (5), Эннис (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.