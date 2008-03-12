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    Морис Ндур: «Победа над «Локомотивом-Кубанью» придаст УНИКСу уверенности перед 1/4 финала Еврокубка»

    Теги УНИКС Локомотив-Кубань Еврокубок Единая лига ВТБ Морис Ндур

    Форвард УНИКСа Морис Ндур после победы над «Локомотивом-Кубанью» в Лиге ВТБ заявил, что казанская команда всерьез нацелена победить в Еврокубке.

    «Мы очень голодны до побед. Хотим победить в Еврокубке, и все в команде ставят перед собой эту задачу. Победа над «Локомотивом-Кубанью» придаст нам уверенности. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом.

    Был классный матч. Никто из нас не ожидал такой игры против команды с отличной защитой, как у «Локомотива-Кубани», но я рад, что мы показали тот баскетбол, который хотели», – приводит слова Ндура «Р-Спорт».

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