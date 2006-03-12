Димитрис Прифтис: «В серии с «Баварией» многое будет зависеть от дальнего броска»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис после победы над «Локомотивом-Кубанью» в Лиге ВТБ отметил важность дальних бросков в предстоящих матчах плей-офф Еврокубка с «Баварией».

«Многое зависит от дальнего броска. В матче с «Локомотивом-Кубанью» он был. В некоторых матчах не было, хотя все делали так же. Важно забивать дальние броски в серии с «Баварией». – очень стабильная команда в отличии от нас. Она стабильна весь сезон. Плюс у них преимущество своей площадки. Поэтому считаю ее фаворитом», – приводит слова Прифтиса «Р-Спорт».