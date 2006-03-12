Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Димитрис Прифтис: «В серии с «Баварией» многое будет зависеть от дальнего броска»

    Теги УНИКС Локомотив-Кубань Еврокубок Единая лига ВТБ Бавария Димитрис Прифтис

    Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис после победы над «Локомотивом-Кубанью» в Лиге ВТБ отметил важность дальних бросков в предстоящих матчах плей-офф Еврокубка с «Баварией».

    «Многое зависит от дальнего броска. В матче с «Локомотивом-Кубанью» он был. В некоторых матчах не было, хотя все делали так же. Важно забивать дальние броски в серии с «Баварией». «Бавария» – очень стабильная команда в отличии от нас. Она стабильна весь сезон. Плюс у них преимущество своей площадки. Поэтому считаю ее фаворитом», – приводит слова Прифтиса «Р-Спорт».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться