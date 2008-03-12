Александар Джорджевич: «УНИКС – один из кандидатов на победу в Еврокубке»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии Еврокубка с УНИКСом.

«Мы не загадываем далеко, но УНИКС точно один из кандидатов на победу в турнире, сильный оппонент. У Казани атлетичная команда, с амбициями, мечтающая вернуться в Евролигу. Играющий третий сезон в УНИКСе Колом разгоняет команду, отмечу «больших» Ласме и Эджима, последний стал чемпионом Италии в прошлом сезоне в рядах «Венеции», у них большой опыт. Мы сможем одолеть Казань лишь в том случае, если покажем лучшую игру», – цитирует Джорджевича официальный сайт УНИКСа.