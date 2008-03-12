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    Антон Понкрашов: «Постараемся показать с «Баварией» наш уровень баскетбола»

    Теги Антон Понкрашов УНИКС Еврокубок Бавария

    Защитник УНИКСа Антон Понкрашов оценил уровень «Баварии», с которой казанцы сыграют в четвертьфинале Еврокубка.

    «На этом этапе уже не осталось слабых соперников. У наших соперников сербский тренер, который возглавляет национальную сборную. Что само по себе значит, что команда дисциплинирована. Будут играть жестко и под давлением. У нас не так много времени, чтобы подготовиться, но мы используем это время с умом и постараемся показать наш уровень баскетбола», – передает слова Понкрашова официальный сайт УНИКСа.

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