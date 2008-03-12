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    Димитрис Прифтис: «Важно остановить игру «Баварии» в движении мяча»

    Теги УНИКС Еврокубок Бавария Димитрис Прифтис

    Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал, чего ждет от своей команды в четвертьфинале Еврокубка с «Баварией».

    «Это будет очень сложная игра на выезде против очень сплоченной команды. Возможно, это одна из самых слаженных команд Еврокубка, которую действительно сложно остановить. Нам нужны максимум концентрации и энергии на игру и, конечно же, принимать правильные решения в нападении. Главное, остановить их игру в движении мяча, в этом они очень опасны. У нас было не так много времени на подготовку, но мы едем в Мюнхен, чтобы биться», – цитирует Прифтиса официальный сайт УНИКСа.

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