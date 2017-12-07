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    Евролига. 11-й тур. ЦСКА в гостях сыграет с «Бамбергом», «Химки» – с «Миланом» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА Химки Turkish Airlines Euroleague Маккаби FOX Тель-Авив Панатинаикос Баскония Уникаха Бамберг Милан Валенсия

    Сегодня в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с чемпионом Германии «Бамбергом».

    Подмосковные «Химки» проведут выездную встречу с итальянским «Миланом».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    11-й тур

    Жальгирис Литва  –  Панатинаикос Греция 26:33 (2 четверть)
    Дата проведения
    7 декабря, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча
    Жальгирис
    Пангос (3), Каваляускас (3), Уайт (2), Дэвис (2), Мицич (0), Бост (0), Тупан (0), Милакнис (0), Улановас (0), Янкунас (0).
    Панатинаикос
    Синглтон (6), Калатес (4), Лоджески (4), Т. Адетокумбо (2), Гист III (2), Гэбриэл (2), Лекавичюс (0), Паппас (0), Риверс (0).

    Бамберг Германия  –  ЦСКА Москва Россия
    Дата проведения
    7 декабря, 22.00, «Брозе Арена»
    Онлайн матча

    Маккаби FOX Израиль  –  Валенсия Испания
    Дата проведения
    7 декабря, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    Баскония Испания  –  Уникаха Испания
    Дата проведения
    7 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча

    ЕА7 Милан Италия  –  БК Химки Россия
    Дата проведения
    7 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 8-2, Олимпиакос Греция – 8-2, Фенербахче Турция – 7-3, Панатинаикос Греция – 7-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 6-4, Химки Россия – 6-4, Реал Испания – 5-5, Жальгирис Литва – 5-5, Бамберг Германия – 5-5, Барселона Испания – 4-6, Баскония Испания – 4-6, Валенсия Испания – 3-7, Анадолу Эфес Турция – 3-7, Милан Италия – 3-7, Црвена Звезда Сербия – 3-7, Уникаха Испания – 3-7.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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