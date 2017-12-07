Евролига. 11-й тур. ЦСКА в гостях сыграет с «Бамбергом», «Химки» – с «Миланом» и другие матчи
Сегодня в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с чемпионом Германии «Бамбергом».
Подмосковные «Химки» проведут выездную встречу с итальянским «Миланом».
Евролига
Регулярный чемпионат
11-й тур
- Дата проведения
- 7 декабря, 21.00, «Жальгирис арена»
- Жальгирис
- Пангос (3), Каваляускас (3), Уайт (2), Дэвис (2), Мицич (0), Бост (0), Тупан (0), Милакнис (0), Улановас (0), Янкунас (0).
- Дата проведения
- 7 декабря, 22.00, «Брозе Арена»
- Дата проведения
- 7 декабря, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 7 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 7 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
Положение команд: ЦСКА Россия – 8-2, Олимпиакос Греция – 8-2, Фенербахче Турция – 7-3, Панатинаикос Греция – 7-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 6-4, Химки Россия – 6-4, Реал Испания – 5-5, Жальгирис Литва – 5-5, Бамберг Германия – 5-5, Барселона Испания – 4-6, Баскония Испания – 4-6, Валенсия Испания – 3-7, Анадолу Эфес Турция – 3-7, Милан Италия – 3-7, Црвена Звезда Сербия – 3-7, Уникаха Испания – 3-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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