Евролига. 11-й тур. ЦСКА в гостях сыграет с «Бамбергом», «Химки» – с «Миланом» и другие матчи

Сегодня в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с чемпионом Германии «Бамбергом».

Подмосковные «Химки» проведут выездную встречу с итальянским «Миланом».

Евролига

Регулярный чемпионат

11-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 8-2, Олимпиакос Греция – 8-2, Фенербахче Турция – 7-3, Панатинаикос Греция – 7-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 6-4, Химки Россия – 6-4, Реал Испания – 5-5, Жальгирис Литва – 5-5, Бамберг Германия – 5-5, Барселона Испания – 4-6, Баскония Испания – 4-6, Валенсия Испания – 3-7, Анадолу Эфес Турция – 3-7, Милан Италия – 3-7, Црвена Звезда Сербия – 3-7, Уникаха Испания – 3-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.