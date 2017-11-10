Евролига. 6-й тур. «Химки» – «Баскония», «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом» и другие матчи
В 6-м туре регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» дома сыграют с испанской «Басконией».
В Пирее пройдет дерби между принципиальными соперниками «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом».
Евролига
Регулярный чемпионат
6-й тур
- Дата проведения
- 10 ноября, 20.00, «Арена Мытищи»
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.00, «Брозе Арена»
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.45, «Паласио де Депортес де Малага»
Положение команд: ЦСКА Россия – 5-1, Олимпиакос Греция – 4-1, Химки Россия – 4-1, Реал Испания – 4-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-2, Фенербахче Турция – 3-2, Бамберг Германия – 3-2, Валенсия Испания – 3-3, Жальгирис Литва – 3-3, Црвена Звезда Сербия – 2-3, Панатинаикос Греция – 2-3, Уникаха Испания – 2-3, Барселона Испания – 2-4, Баскония Испания – 1-4, Анадолу Эфес Турция – 1-5, Милан Италия – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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