Евролига. 18-й тур. 29 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть на выезде «Црвену Звезду», «Олимпиакос» разгромил «Маккаби» и другие результаты

Сегодня в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на выезде обыграли сербскую «Црвену Звезду».
Греческий «Олимпиакос» дома разгромил тель-авивский «Маккаби».
Евролига
Регулярный чемпионат
18-й тур
- Дата проведения
- 16 января, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда
- Рочести (27 + 9 подборов + 7 передач), Дангубич (20), Лессор (4 + 9 подборов), Бьелица (2), Лазич (0) – старт; Фелдэйн (13), Эннис (2), Антич (2), Давидовац (0), Янкович (0), Йованович (0).
- Дата проведения
- 16 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Спанулис (13 + 7 передач), Милутинов (12 + 7 подборов), Папаниколау (9), Принтезис (6), Манцарис (5) – старт; Маклин (12), Папапетру (11), Томпсон (7), Уилджер (6), Робертс (5), Богрис (5 + 7 подборов), Стрелниекс (3).
- Дата проведения
- 16 января, 22.00, «Брозе Арена»
- Бамберг
- Рубит (22 + 7 подборов), Мусли (14), Никос Зисис (9), Хикман (9), Хекманн (5) – старт; Хэкетт (16), Райт (9), Ло (5), Радошевич (4), Николич (0), Штайгер (0).
- Дата проведения
- 16 января, 22.30, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
- Валенсия
- Дублевич (19 + 7 подборов), Мартинес (13), Доорнекамп (12), ван Россом (7 + 7 передач), Томас (4) – старт; Сан-Эметерио (9), Рудеж (6), Плайсс (6 + 7 подборов), Абальде (5), Пуэрто (0).
Положение команд: ЦСКА Россия – 13-4, Олимпиакос Греция – 13-5, Панатинаикос Греция – 12-5, Реал Испания – 11-6, Фенербахче Турция – 11-6, Жальгирис Литва – 11-7, Химки Россия – 10-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-9, Баскония Испания – 8-9, Уникаха Испания – 7-10, Црвена Звезда Сербия – 7-11, Бамберг Германия – 7-11, Барселона Испания – 6-12, Валенсия Испания – 6-12, Анадолу Эфес Турция – 5-12, Милан Италия – 4-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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