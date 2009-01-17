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    Евролига. 18-й тур. 29 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть на выезде «Црвену Звезду», «Олимпиакос» разгромил «Маккаби» и другие результаты

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Маккаби FOX Тель-Авив Олимпиакос Барселона Црвена Звезда Бамберг Валенсия

    Сегодня в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» на выезде обыграли сербскую «Црвену Звезду».

    Греческий «Олимпиакос» дома разгромил тель-авивский «Маккаби».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    18-й тур

    Црвена Звезда Сербия  –  БК Химки Россия 70:79 (21:14, 16:17, 17:21, 16:27)
    Дата проведения
    16 января, 21.00, «Александар Николич Холл»
    Онлайн матча
    Црвена Звезда
    Рочести (27 + 9 подборов + 7 передач), Дангубич (20), Лессор (4 + 9 подборов), Бьелица (2), Лазич (0) – старт; Фелдэйн (13), Эннис (2), Антич (2), Давидовац (0), Янкович (0), Йованович (0).
    БК Химки
    Швед (29), Андерсон (14), Томас (11), Дженкинс (5), Гилл (3) – старт; Маркович (7 + 6 передач), Ханикатт (4), Моня (3), Тодорович (2), Зубков (1), Вяльцев (0).

    Олимпиакос Греция  –  Маккаби FOX Израиль 94:64 (24:16, 29:24, 17:11, 24:13)
    Дата проведения
    16 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча
    Олимпиакос
    Спанулис (13 + 7 передач), Милутинов (12 + 7 подборов), Папаниколау (9), Принтезис (6), Манцарис (5) – старт; Маклин (12), Папапетру (11), Томпсон (7), Уилджер (6), Робертс (5), Богрис (5 + 7 подборов), Стрелниекс (3).
    Маккаби FOX
    Джексон (13), Томас (9), Кейн (7), Ролл (6), Параховский (4) – старт; Тайус (10), Коул (7), ДиБартоломео (4), Коэн (2), Машур (1), Сегев (1), Зусман (0).

    Бамберг Германия  –  Жальгирис Литва 93:86 (21:23, 16:21, 27:17, 29:25)
    Дата проведения
    16 января, 22.00, «Брозе Арена»
    Онлайн матча
    Бамберг
    Рубит (22 + 7 подборов), Мусли (14), Никос Зисис (9), Хикман (9), Хекманн (5) – старт; Хэкетт (16), Райт (9), Ло (5), Радошевич (4), Николич (0), Штайгер (0).
    Жальгирис
    Дэвис (10), Пангос (9 + 10 передач), Тупан (4), Янкунас (4), Улановас (2) – старт; Уайт (23 + 8 подборов), Милакнис (18), Мицич (12), Удрих (2), Каваляускас (2), Саюс (0).

    Валенсия Испания  –  Барселона Испания 81:76 (22:14, 21:22, 19:23, 19:17)
    Дата проведения
    16 января, 22.30, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
    Онлайн матча
    Валенсия
    Дублевич (19 + 7 подборов), Мартинес (13), Доорнекамп (12), ван Россом (7 + 7 передач), Томас (4) – старт; Сан-Эметерио (9), Рудеж (6), Плайсс (6 + 7 подборов), Абальде (5), Пуэрто (0).
    Барселона
    Рибас (5), Морман (4 + 8 подборов), Пресси (2), Ханга (2), Томич (2) – старт; Ориола (15), Эртель (14 + 10 передач), Наварро (14), Сэндерс (11), Клавер (5), Везенков (2), Копонен (0).

    Положение команд: ЦСКА Россия – 13-4, Олимпиакос Греция – 13-5, Панатинаикос Греция – 12-5, Реал Испания – 11-6, Фенербахче Турция – 11-6, Жальгирис Литва – 11-7, Химки Россия – 10-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-9, Баскония Испания – 8-9, Уникаха Испания – 7-10, Црвена Звезда Сербия – 7-11, Бамберг Германия – 7-11, Барселона Испания – 6-12, Валенсия Испания – 6-12, Анадолу Эфес Турция – 5-12, Милан Италия – 4-13.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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