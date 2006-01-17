Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. Лидер Востока «Бостон» попробует продолжить победную серию в игре с «Новым Орлеаном».
Выпавший из зоны плей-офф «Портленд» дома сыграет с «Финиксом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 17 января, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 17 января, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 17 января, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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