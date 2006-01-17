Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. Лидер Востока попробует продолжить победную серию в игре с «Новым Орлеаном».

Выпавший из зоны плей-офф «Портленд» дома сыграет с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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