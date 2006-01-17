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Sports.ru NBA

    НБА. «Бостон» – «Новый Орлеан», «Портленд» сыграет с «Финиксом» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Даллас Денвер Миннесота Новый Орлеан Орландо Финикс Портленд НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. Лидер Востока «Бостон» попробует продолжить победную серию в игре с «Новым Орлеаном».

    Выпавший из зоны плей-офф «Портленд» дома сыграет с «Финиксом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Миннесота 108:102 (25:25, 22:23, 26:27, 35:27)
    Дата проведения
    17 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика

    Бостон – Новый Орлеан 113:116 OT (25:32, 23:26, 32:29, 24:17, 9:12)
    Дата проведения
    17 января, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика

    Денвер – Даллас 95:81 (4 четверть)
    Дата проведения
    17 января, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Финикс 66:51 (2 четверть)
    Дата проведения
    17 января, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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