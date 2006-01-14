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    «Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом в истории

    Теги светская хроника Сборная СССР Мюнхен-1972

    Спортивная драма «Движение вверх» стала самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката. 

    По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), сборы картины на 13 января составили 1,66 миллиарда рублей.

    Это примерно на 6 миллионов больше показателей предыдущего лидера российского кинорынка, фильма «Последний богатырь», заработавшего в прокате 1,653 миллиарда рублей.

    Фильм «Движение вверх», который вышел в прокат 28 декабря, снят по мотивам победы баскетбольной сборной СССР на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

    Что «Движение вверх» говорит о нас самих и о современной России

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