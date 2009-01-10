Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. Один из лидеров Востока «Торонто» примет «Майами», который одержал 4 победы подряд и поднялся на 5-е место в конференции.
«Оклахома-Сити» примет соседа по турнирной таблице Западной конференции «Портленд».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 января, 03.30, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 10 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 10 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 10 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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