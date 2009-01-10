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Sports.ru NBA

    НБА. «Торонто» – «Майами», «Оклахома-Сити» примет «Портленд» и другие матчи

    Теги результаты Даллас Лейкерс Майами Орландо Портленд Сакраменто Торонто НБА Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. Один из лидеров Востока «Торонто» примет «Майами», который одержал 4 победы подряд и поднялся на 5-е место в конференции.

    «Оклахома-Сити» примет соседа по турнирной таблице Западной конференции «Портленд».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Торонто – Майами 33:33 (2 четверть)
    Дата проведения
    10 января, 03.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Портленд 6:11 (1 четверть)
    Дата проведения
    10 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Орландо
    Дата проведения
    10 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Сакраменто
    Дата проведения
    10 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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