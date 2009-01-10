Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. Один из лидеров Востока «Торонто» примет , который одержал 4 победы подряд и поднялся на 5-е место в конференции.

примет соседа по турнирной таблице Западной конференции .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА

Таблица НБА