Евролига. 5-й тур. «Химки» в гостях у «Реала», «Фенербахче» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с мадридским «Реалом», который пока не потерпел ни одного поражения.
Действующий обладатель трофея «Фенербахче» в Стамбуле примет чемпиона Испании «Валенсию».
Евролига
Регулярный чемпионат
5-й тур
- Дата проведения
- 2 ноября, 20.00, «Белград Арена (Комбанк Арена)»
- Црвена Звезда
- Лессор (14 + 9 подборов), Бьелица (11 + 7 подборов), Радичевич (6), Фелдэйн (5), Лазич (3) – старт; Рочести (22), Дангубич (5), Апич (2), Йованович (1), Добрич (0), Янкович (0).
- Дата проведения
- 2 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче
- Датоме (16), Веселы (12), Уонамейкер (10), Мелли (5), Гудурич (4) – старт; Наннэлли (13), Слукас (10 + 7 передач), Томпсон (7), Махмутоглу (2).
- Валенсия
- Доорнекамп (8), Дублевич (8), Томас (5 + 8 подборов), Грин (4), Вивес (3) – старт; Сан-Эметерио (11), ван Россом (10), Плайсс (10), Мартинес (3), Абальде (2), Рудеж (2).
- Дата проведения
- 2 ноября, 22.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 2 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Реал Испания – 4-0, Олимпиакос Греция – 4-0, Валенсия Испания – 3-1, ЦСКА Россия – 3-1, Химки Россия – 3-1, Бамберг Германия – 3-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-2, Фенербахче Турция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-3, Жальгирис Литва – 2-2, Панатинаикос Греция – 2-2, Барселона Испания – 1-3, Милан Италия – 1-3, Уникаха Испания – 1-3, Баскония Испания – 0-4, Анадолу Эфес Турция – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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