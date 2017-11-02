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    Евролига. 5-й тур. «Химки» в гостях у «Реала», «Фенербахче» сыграет с «Валенсией» и другие матчи

    Теги результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Маккаби FOX Тель-Авив Панатинаикос Баскония Црвена Звезда Бамберг Реал ЕА7 Милан Валенсия

    Сегодня пройдут пять матчей 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с мадридским «Реалом», который пока не потерпел ни одного поражения.

    Действующий обладатель трофея «Фенербахче» в Стамбуле примет чемпиона Испании «Валенсию».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    5-й тур

    Црвена Звезда Сербия  –  Бамберг Германия 69:75 (18:30, 16:13, 19:16, 16:16)
    Дата проведения
    2 ноября, 20.00, «Белград Арена (Комбанк Арена)»
    Онлайн матча
    Црвена Звезда
    Лессор (14 + 9 подборов), Бьелица (11 + 7 подборов), Радичевич (6), Фелдэйн (5), Лазич (3) – старт; Рочести (22), Дангубич (5), Апич (2), Йованович (1), Добрич (0), Янкович (0).
    Бамберг
    Рубит (15), Райт (9), Тэйлор (5), Хэкетт (5), Николич (0) – старт; Хикман (12), Радошевич (11 + 7 подборов), Ло (8), Митрович (7), Никос Зисис (3).

    Фенербахче Турция  –  Валенсия Испания 79:66 (20:18, 18:12, 19:19, 22:17)
    Дата проведения
    2 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча
    Фенербахче
    Датоме (16), Веселы (12), Уонамейкер (10), Мелли (5), Гудурич (4) – старт; Наннэлли (13), Слукас (10 + 7 передач), Томпсон (7), Махмутоглу (2).
    Валенсия
    Доорнекамп (8), Дублевич (8), Томас (5 + 8 подборов), Грин (4), Вивес (3) – старт; Сан-Эметерио (11), ван Россом (10), Плайсс (10), Мартинес (3), Абальде (2), Рудеж (2).

    Баскония Испания  –  Панатинаикос Греция 57:61 (3 четверть)
    Дата проведения
    2 ноября, 22.00, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча

    Маккаби FOX Израиль  –  ЕА7 Милан Италия 60:40 (3 четверть)
    Дата проведения
    2 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    Реал Мадрид Испания  –  БК Химки Россия 17:19 (1 четверть)
    Дата проведения
    2 ноября, 23.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: Реал Испания – 4-0, Олимпиакос Греция – 4-0, Валенсия Испания – 3-1, ЦСКА Россия – 3-1, Химки Россия – 3-1, Бамберг Германия – 3-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-2, Фенербахче Турция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-3, Жальгирис Литва – 2-2, Панатинаикос Греция – 2-2, Барселона Испания – 1-3, Милан Италия – 1-3, Уникаха Испания – 1-3, Баскония Испания – 0-4, Анадолу Эфес Турция – 0-4.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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