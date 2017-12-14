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Sports.ru NBA

    Скотти Пиппен: «Если рассматривать статистику, то ЛеБрон превзошел Джордана»

    Теги Майкл Джордан Чикаго Кливленд Леброн Джеймс НБА видео Скотти Пиппен

    Член Зала славы, ведущий ESPN Скотти Пиппен считает, что с точки зрения статистических показателей форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс не только настиг, но и превзошел его легендарного экс-одноклубника Майкла Джордана.

    «Цифры не врут. ЛеБрон на том же уровне.

    Вряд ли ему удастся настичь Джордана по званиям MVP, но с точки зрения статистики, ЛеБрон на том же уровне.

    И если рассматривать все показатели – не только результативность – посмотрите на передачи, на подборы… наверное, он даже впереди Джордана», – рассказал Пиппен в эфире First Take.

    ВИДЕО

    Леброн vs Майкл Джордан. Кто круче при одинаковом количестве матчей

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