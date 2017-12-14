Скотти Пиппен: «Если рассматривать статистику, то ЛеБрон превзошел Джордана»

Член Зала славы, ведущий ESPN Скотти Пиппен считает, что с точки зрения статистических показателей форвард «Кавальерс» не только настиг, но и превзошел его легендарного экс-одноклубника .

«Цифры не врут. ЛеБрон на том же уровне.

Вряд ли ему удастся настичь Джордана по званиям MVP, но с точки зрения статистики, ЛеБрон на том же уровне.

И если рассматривать все показатели – не только результативность – посмотрите на передачи, на подборы… наверное, он даже впереди Джордана», – рассказал Пиппен в эфире First Take.

ВИДЕО

Леброн vs Майкл Джордан. Кто круче при одинаковом количестве матчей