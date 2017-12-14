Скотти Пиппен: «Если рассматривать статистику, то ЛеБрон превзошел Джордана»
Член Зала славы, ведущий ESPN Скотти Пиппен считает, что с точки зрения статистических показателей форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс не только настиг, но и превзошел его легендарного экс-одноклубника Майкла Джордана.
«Цифры не врут. ЛеБрон на том же уровне.
Вряд ли ему удастся настичь Джордана по званиям MVP, но с точки зрения статистики, ЛеБрон на том же уровне.
И если рассматривать все показатели – не только результативность – посмотрите на передачи, на подборы… наверное, он даже впереди Джордана», – рассказал Пиппен в эфире First Take.
Леброн vs Майкл Джордан. Кто круче при одинаковом количестве матчей
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