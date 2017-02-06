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    Джерри Краузе: «Джордан никогда не просил меня подписать других игроков»

    Теги Майкл Джордан Чикаго Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА Джерри Краузе

    Бывший генеральный менеджер «Чикаго» Джерри Краузе рассказал о том, что легендарный Майкл Джордан не делал запросов о приобретении тех или иных игроков в стиле лидера «Кавальерс» ЛеБрона Джеймса.

    «Джордан никогда не приходил ко мне и не просил о других игроках. Никогда не просил взять кого-то на драфте. Не просил обменять кого-то. Ничего подобного не происходило. Отчасти все это было связано с тем, что он считал себя настолько хорошим, чтобы выиграть без них», – рассказал Краузе.

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