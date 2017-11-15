Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview

    НБА. «Шарлотт» – «Кливленд», «Миннесота» примет «Сан-Антонио» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Детройт Индиана Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Миннесота Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия Портленд Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. Николя Батюм дебютирует за «Шарлотт» в сезоне-2017/18 в матче с «Кливлендом», который все еще находится в поиске.

    Стремящаяся на вершину «Миннесота» примет одного из фаворитов Запада «Сан-Антонио».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Юта
    Дата проведения
    16 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

    Майами – Вашингтон
    Дата проведения
    16 ноября, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Атланта – Сакраменто
    Дата проведения
    16 ноября, 03.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Чикаго
    Дата проведения
    16 ноября, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Шарлотт – Кливленд
    Дата проведения
    16 ноября, 04.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Торонто
    Дата проведения
    16 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Индиана
    Дата проведения
    16 ноября, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Милуоки – Детройт
    Дата проведения
    16 ноября, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Сан-Антонио
    Дата проведения
    16 ноября, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Орландо
    Дата проведения
    16 ноября, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Филадельфия
    Дата проведения
    16 ноября, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться