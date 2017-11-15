НБА. «Шарлотт» – «Кливленд», «Миннесота» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей. Николя Батюм дебютирует за «Шарлотт» в сезоне-2017/18 в матче с «Кливлендом», который все еще находится в поиске.
Стремящаяся на вершину «Миннесота» примет одного из фаворитов Запада «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 16 ноября, 03.30, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 16 ноября, 03.30, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 16 ноября, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 16 ноября, 04.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 16 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 16 ноября, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 16 ноября, 04.00, «Bradley Center»
- Дата проведения
- 16 ноября, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 16 ноября, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 16 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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