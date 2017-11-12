Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview

    Кайри Ирвинг получил небольшой перелом в результате удара Арона Бэйнса

    Теги травмы Бостон НБА Арон Бэйнс Кайри Ирвинг

    Разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг избежал сотрясения мозга, однако получил небольшой перелом в результате удара локтем по голове от одноклубника Арона Бэйнса, сообщает официальный твиттер команды.

    Участие Ирвинга в воскресном домашнем матче с «Торонто» находится под вопросом.

    Ирвинг вынужден был покинуть площадку на первых минутах матчах с «Шарлотт» (90:87). В большом перерыве встречи игрок был отправлен домой.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться