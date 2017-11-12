Кайри Ирвинг получил небольшой перелом в результате удара Арона Бэйнса

Разыгрывающий Кайри Ирвинг избежал сотрясения мозга, однако получил небольшой перелом в результате удара локтем по голове от одноклубника , сообщает официальный твиттер команды.

Участие Ирвинга в воскресном домашнем матче с «Торонто» находится под вопросом.

Ирвинг вынужден был покинуть площадку на первых минутах матчах с «Шарлотт» (90:87). В большом перерыве встречи игрок был отправлен домой.