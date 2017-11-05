Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview

    Андре Игудала: «Марк Кьюбан не способен понять, каково это быть афроамериканцем»

    Теги Даллас Голден Стэйт Андре Игудала НБА Марк Кьюбан Дрэймонд Грин

    Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала высказался по поводу конфликта между его одноклубником Дрэймондом Грином и владельцем «Далласа» Марком Кьюбаном.

    «Я понимаю обе стороны. Марк Кьюбан имеет право защищать себя, потому что владеет контрольным пакетом акций команды НБА. И он занимает это положение честно, с уважением и равным отношением ко всем работникам клуба. Я понимаю его, потому что он очень далеко отстранился от того случая, когда у владельцев возникли проблемы в контексте некоторых событий в американской истории. Однако, он не способен понять, каково это быть афроамериканцем и что мы чувствуем, оказываясь в определенных условиях», – цитирует Игудалу ESPN.com.

    Ранее Кьюбан заявил, что Грин зашел слишком далеко в своих рассуждениях по мотивам скандального высказывания владельца клуба НФЛ «Хьюстон» Боба МакНэйра о том, что «нельзя позволять заключенным управлять тюрьмой». Грин, помимо прочего, написал, что «надо прекратить использовать слово «владелец» в спорте, и стоит использовать термин «управляющий».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться