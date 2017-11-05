Андре Игудала: «Марк Кьюбан не способен понять, каково это быть афроамериканцем»

Форвард Андре Игудала высказался по поводу конфликта между его одноклубником Дрэймондом Грином и владельцем Марком Кьюбаном.

«Я понимаю обе стороны. Марк Кьюбан имеет право защищать себя, потому что владеет контрольным пакетом акций команды . И он занимает это положение честно, с уважением и равным отношением ко всем работникам клуба. Я понимаю его, потому что он очень далеко отстранился от того случая, когда у владельцев возникли проблемы в контексте некоторых событий в американской истории. Однако, он не способен понять, каково это быть афроамериканцем и что мы чувствуем, оказываясь в определенных условиях», – цитирует Игудалу ESPN.com.

Ранее Кьюбан заявил, что Грин зашел слишком далеко в своих рассуждениях по мотивам скандального высказывания владельца клуба НФЛ «Хьюстон» Боба МакНэйра о том, что «нельзя позволять заключенным управлять тюрьмой». Грин, помимо прочего, написал, что «надо прекратить использовать слово «владелец» в спорте, и стоит использовать термин «управляющий».