Майкл Джордан: «Не знаю, как бы я выживал в эту эпоху твиттера»

Легендарный игрок НБА Майкл Джордан признался, что ему бы не хотелось выступать в ситуации, когда каждый шаг спортсменов обсуждается в социальных сетях.

«Не знаю, смог бы я выжить в эту эпоху твиттера, когда у тебя нет той уединенности, которая тебе необходима. Когда какие-то совершенно невинные вещи в любой момент могут быть раздуты до невероятных размеров», – сказал Джордан.