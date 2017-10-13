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    Майкл Джордан: «Не знаю, как бы я выживал в эту эпоху твиттера»

    Теги Майкл Джордан НБА соцсети

    Легендарный игрок НБА Майкл Джордан признался, что ему бы не хотелось выступать в ситуации, когда каждый шаг спортсменов обсуждается в социальных сетях.

    «Не знаю, смог бы я выжить в эту эпоху твиттера, когда у тебя нет той уединенности, которая тебе необходима. Когда какие-то совершенно невинные вещи в любой момент могут быть раздуты до невероятных размеров», – сказал Джордан.

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