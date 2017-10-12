Майкл Джордан о «суперкомандах»: «Остальные 28 команд будут мусорными»

Владелец «Шарлотт» признался, что не в восторге от тенденции с объединением звездных игроков в нескольких «суперкомандах».

«Это не лучшим образом скажется на лиге с точки зрения общей конкурентоспособности и уровня борьбы. Будет две или три сильных команды, а остальные 28 будут мусорными. Еще им непросто будет выживать в точки зрения бизнеса», – заявил Джордан.