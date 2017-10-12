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    Майкл Джордан о «суперкомандах»: «Остальные 28 команд будут мусорными»

    Теги Майкл Джордан Шарлотт НБА

    Владелец «Шарлотт» Майкл Джордан признался, что не в восторге от тенденции с объединением звездных игроков в нескольких «суперкомандах».

    «Это не лучшим образом скажется на лиге с точки зрения общей конкурентоспособности и уровня борьбы. Будет две или три сильных команды, а остальные 28 будут мусорными. Еще им непросто будет выживать в точки зрения бизнеса», – заявил Джордан.

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