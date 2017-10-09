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    Бекки Хэммон исполнила обязанности главного тренера «Сперс» в предсезонной игре с «Наггетс»

    Теги предсезонные матчи Сан-Антонио Грегг Попович НБА фото Бекки Хэммон

    Ассистент главного тренера «Сан-Антонио» Бекки Хэммон вывела команду на предсезонный матч с «Денвером» (122:100) в воскресенье, сообщает ESPN.com.

    Хэммон отработала в качестве главного тренера в первой половине встречи, а во второй техасцами руководил другой ассистент Уилл Харди.

    «Это потрясающая возможность. Работа в этом клубе подразумевает обучение, и эта инициатива шла непосредственно от Поповича», – сказала Хэммон.

    Выступавшая за женскую сборную России Хэммон впервые выступила в роли главного тренера основной команды «Сперс». Ранее она дважды возглавляла «Сан-Антонио» в рамках Летней лиги.

    Фото: Soobum Im/USA TODAY Sports

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