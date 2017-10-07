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    Клэй Томпсон: «Стремимся стать династией уровня «Буллс» Джордана. Хотим, чтобы нас запомнили навсегда»

    Теги Майкл Джордан Чикаго Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон

    Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон ответил на вопрос, можно ли считать калифорнийцев наиболее приблизившейся командой к легендарному «Чикаго» 90-х.

    «Буллс» взяли шесть чемпионских титулов за восемь лет (1991-1993 и 1996-1998).

    «Как там было, шесть титулов за восемь лет? Мы же сейчас на пути к третьему? Ну, мы не так и далеко. Конечно, нам еще предстоит пройти долгий путь, но я вижу те культ и фанфары, что сопровождали «Буллс» в 90-е.

    Всякий раз, когда «Буллс» приезжали в какой-то город, это был матч года. Сейчас то же самое с «Уорриорз». И мы не воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся. Очень круто быть в такой ситуации. Редко случается такое, что во время наших матчей на трибунах есть свободные места... В общем, мы близко. Мы еще не на том же уровне, но мы стремимся достичь подобного в 2000-е. Мы стремимся стать такой династией, которая останется в памяти болельщиков НБА навсегда», – сказал Томпсон.

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