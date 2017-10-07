Клэй Томпсон: «Стремимся стать династией уровня «Буллс» Джордана. Хотим, чтобы нас запомнили навсегда»

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон ответил на вопрос, можно ли считать калифорнийцев наиболее приблизившейся командой к легендарному 90-х.

«Буллс» взяли шесть чемпионских титулов за восемь лет (1991-1993 и 1996-1998).

«Как там было, шесть титулов за восемь лет? Мы же сейчас на пути к третьему? Ну, мы не так и далеко. Конечно, нам еще предстоит пройти долгий путь, но я вижу те культ и фанфары, что сопровождали «Буллс» в 90-е.

Всякий раз, когда «Буллс» приезжали в какой-то город, это был матч года. Сейчас то же самое с «Уорриорз». И мы не воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся. Очень круто быть в такой ситуации. Редко случается такое, что во время наших матчей на трибунах есть свободные места... В общем, мы близко. Мы еще не на том же уровне, но мы стремимся достичь подобного в 2000-е. Мы стремимся стать такой династией, которая останется в памяти болельщиков навсегда», – сказал Томпсон.