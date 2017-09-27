Дуэйн Уэйд и «Кавальерс» договорились о годовом контракте на 2,3 миллиона долларов

Как сообщает ESPN.com, атакующий защитник Дуэйн Уэйд и согласовали условия контракта. Уэйд подпишет с «Кавальерс» годовое соглашение на условиях ветеранского минимума и заработает за следующий сезон 2,3 миллиона долларов. Сделка будет оформлена в среду, когда игрок официально станет неограниченно свободным агентом.

Ранее Уэйд договорился с о выкупе контракта, согласившись вычесть 8 миллионов долларов из своей зарплаты, сумма которой составляет 23,8 миллиона.