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    Дуэйн Уэйд и «Кавальерс» договорились о годовом контракте на 2,3 миллиона долларов

    Теги переходы Чикаго Кливленд Дуэйн Уэйд НБА

    Как сообщает ESPN.com, атакующий защитник Дуэйн Уэйд и «Кливленд» согласовали условия контракта. Уэйд подпишет с «Кавальерс» годовое соглашение на условиях ветеранского минимума и заработает за следующий сезон 2,3 миллиона долларов. Сделка будет оформлена в среду, когда игрок официально станет неограниченно свободным агентом.

    Ранее Уэйд договорился с «Чикаго» о выкупе контракта, согласившись вычесть 8 миллионов долларов из своей зарплаты, сумма которой составляет 23,8 миллиона.

     

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