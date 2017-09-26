Кармело Энтони: «Ну же, Дуэйн, ты знаешь, где ты будешь своим»
Форвард Кармело Энтони, который только вчера официально стал игроком «Оклахома-Сити», уговаривает защитника Дуэйна Уэйда присоединиться к «Тандер».
«Я бы хотел, чтобы он пришел в «Оклахома-Сити». А мне разрешено это говорить? Это не нарушение правил? А, он теперь свободен? Ну же, ты знаешь, где ты будешь своим. Это все, что я скажу», – цитирует Энтони The Score.
Ранее сообщалось, что «Чикаго» выставил Уэйда на рынок отказов.
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