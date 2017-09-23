Кармело Энтони готов одобрить переход в «Оклахома-Сити» и «Кливленд»

Представители Кармело Энтони уведомили «Нью-Йорк» о том, что звездный форвард согласен на обмен в . Об этом пишет инсайдер ESPN Йен Бегли.

Ранее в пятницу сообщалось о том, что Энтони, в контракте которого прописана опция блокировки трейда, готов к переходу в .

На протяжении последних месяцев Энтони был нацелен на продолжение карьеры в , но стороны не могут договориться о сделке.