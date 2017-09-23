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    Кармело Энтони готов одобрить переход в «Оклахома-Сити» и «Кливленд»

    Теги возможные переходы Кливленд Кармело Энтони Хьюстон Нью-Йорк НБА Оклахома-Сити

    Представители Кармело Энтони уведомили «Нью-Йорк» о том, что звездный форвард согласен на обмен в «Оклахома-Сити». Об этом пишет инсайдер ESPN Йен Бегли.

    Ранее в пятницу сообщалось о том, что Энтони, в контракте которого прописана опция блокировки трейда, готов к переходу в «Кливленд».

    На протяжении последних месяцев Энтони был нацелен на продолжение карьеры в «Хьюстоне», но стороны не могут договориться о сделке.

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