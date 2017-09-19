Агент Обрад Фимич: «Шведу нравится в «Химках». Он выбрал свой путь»

Агент Обрад Фимич поделился своим мнением по поводу желания его клиента Алексея Шведа продлить контракт с «Химками» и не возвращаться в .

«Я думаю, этот игрок выбрал свой путь. Переговоры были быстрыми и продуктивными. Ему нравится в «Химках», где он является лидером команды. В ходе Евробаскета я говорил со многими известными людьми из мира баскетбола, и все заявляли, что Алексей входит в тройку лучших игроков турнира. При этом на Евробаскете выступало много баскетболистов из клубов . Подчеркну, свой вклад в мощную игру Шведа внес Душко Иванович. При нем он вырос в такого стабильного игрока и благодаря тяжелым тренировкам черногорского тренера подошел к Евробаскету в такой форме.

На днях мы разговаривали с (легенда европейского баскетбола, вице-президент сербской федерации баскетбола – прим. Sports.ru). Швед подошел к нему и сказал, что он был его любимым игроком, он обожал смотреть его матчи. Ракочевич выслушал это и сказал, что у него пошли мурашки по коже и для него это очень большой комплимент от, возможно, лучшего баскетболиста Европы», – передают слова Фимича «Известия».