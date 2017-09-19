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    Агент Обрад Фимич: «Шведу нравится в «Химках». Он выбрал свой путь»

    Теги Химки Алексей Швед Turkish Airlines Euroleague Игор Ракочевич НБА Единая лига ВТБ Обрад Фимич

    Агент Обрад Фимич поделился своим мнением по поводу желания его клиента Алексея Шведа продлить контракт с «Химками» и не возвращаться в НБА.

    «Я думаю, этот игрок выбрал свой путь. Переговоры были быстрыми и продуктивными. Ему нравится в «Химках», где он является лидером команды. В ходе Евробаскета я говорил со многими известными людьми из мира баскетбола, и все заявляли, что Алексей входит в тройку лучших игроков турнира. При этом на Евробаскете выступало много баскетболистов из клубов НБА. Подчеркну, свой вклад в мощную игру Шведа внес Душко Иванович. При нем он вырос в такого стабильного игрока и благодаря тяжелым тренировкам черногорского тренера подошел к Евробаскету в такой форме. 

    На днях мы разговаривали с Игорем Ракочевичем (легенда европейского баскетбола, вице-президент сербской федерации баскетбола – прим. Sports.ru). Швед подошел к нему и сказал, что он был его любимым игроком, он обожал смотреть его матчи. Ракочевич выслушал это и сказал, что у него пошли мурашки по коже и для него это очень большой комплимент от, возможно, лучшего баскетболиста Европы», – передают слова Фимича «Известия».

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