Алексей Швед – первый с 1999 года лучший бомбардир Евробаскета не из НБА
Защитник сборной России и «Химок» Алексей Швед стал самым результативным игроком Евробаскета-2017.
Как пишет Eurohoops, Швед стал первым за 18 лет игроком, который удостоился почетного звания, не будучи представителем НБА. В 1999 году приз лучшему бомбардиру турнира достался выступавшему за «Реал» испанцу Альберто Эрреросу.
Показатели Шведа на турнире составили: 24,3 очка, 2,6 подбора и 5,9 передачи в среднем за матч. Помимо него в тройке лучших снайперов оказались выступающие в НБА немец Деннис Шредер (23,7) и латыш Кристапс Порзингис (23,6).
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