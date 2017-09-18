Алексей Швед – первый с 1999 года лучший бомбардир Евробаскета не из НБА

Защитник сборной России и «Химок» стал самым результативным игроком Евробаскета-2017.

Как пишет Eurohoops, Швед стал первым за 18 лет игроком, который удостоился почетного звания, не будучи представителем . В 1999 году приз лучшему бомбардиру турнира достался выступавшему за «Реал» испанцу Альберто Эрреросу.

Показатели Шведа на турнире составили: 24,3 очка, 2,6 подбора и 5,9 передачи в среднем за матч. Помимо него в тройке лучших снайперов оказались выступающие в НБА немец Деннис Шредер (23,7) и латыш Кристапс Порзингис (23,6).

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