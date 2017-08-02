Защитник «Химок» и сборной России Алексей Швед рассказал, почему в межсезонье решил не возвращаться в и остаться в подмосковном клубе.

Швед подписал трехлетний контракт без опции ухода в НБА.

«Я действительно ждал предложений из НБА, и они приходили. Но не было такого предложения, чтобы быстро взять вещи и уехать туда. В «Химках» мне было комфортно, мы быстро договорились, практически в течение одного дня.

Не боюсь ли, что уже не вернусь в НБА в 30 лет? Ну и что? За 30 люди не играют, что ли? В 30 лет все только начинается», – сказал защитник.