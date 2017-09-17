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    Сергей Базаревич: «Буду ли продолжать работать в сборной – это предстоит обсуждать»

    Теги Сергей Базаревич сборная России сборная Испании Евробаскет-2017

    Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Испании в матче за бронзу Евробаскета (85:93) заявил, что еще не знает, продолжит ли он работу на своем посту.

    «Хотел закончить. Но сейчас у меня в любом случае будет перерыв. С тренерской работой совсем я не закончил, у меня истек контракт. Буду ли продолжать работать в сборной – это предстоит обсуждать.

    Мы боролись с собственными демонами. Победили их? Нет. На это может и жизни не хватить. Но мы стали лучше.

    Мы – семья, и в семье все случается. Но это придало толчок. Благодарен всем, от игроков до федерации. Это выдающиеся люди, преданные баскетболу», – передает слова Базаревича ТАСС.

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