Сергей Базаревич: «Буду ли продолжать работать в сборной – это предстоит обсуждать»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Испании в матче за бронзу (85:93) заявил, что еще не знает, продолжит ли он работу на своем посту.

«Хотел закончить. Но сейчас у меня в любом случае будет перерыв. С тренерской работой совсем я не закончил, у меня истек контракт. Буду ли продолжать работать в сборной – это предстоит обсуждать.

Мы боролись с собственными демонами. Победили их? Нет. На это может и жизни не хватить. Но мы стали лучше.

Мы – семья, и в семье все случается. Но это придало толчок. Благодарен всем, от игроков до федерации. Это выдающиеся люди, преданные баскетболу», – передает слова Базаревича ТАСС.