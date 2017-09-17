Андрей Воронцевич: «Даже если у нас с Алексеем Шведом есть какие-то разногласия, мы всегда готовы играть вместе»

Форвард сборной России Андрей Воронцевич рассказал о конфликте, который произошел у него с защитником во время матча за 3-е место Евробаскета против Испании (85:93).

«На его фразу о том, что я якобы не даю ему пас, сказал ему, чтобы он мне такого больше не говорил. Я не из тех, кто специально не дает передачи. Сегодня, как вы видели, старался максимально играть на команду. Такие вещи не должны быть на площадке. Тем не менее, никакие претензии друг к другу не имеем. Тренер просто спросил нас, готовы ли мы играть вместе. Мы сказали: «Да». Мы всегда готовы играть вместе на площадке. Даже если у нас есть какие-то разногласия, мы давно друг друга знаем и понимаем.

Здесь такой over emotion, и это, конечно, сказывается на нас. Тем не менее, в этом и был ключ, мне кажется, к тому рывку для нас, чтобы создать критический момент и дать дополнительные эмоции. Потому что, когда ты «летишь» 16, не хотелось ходить таким мягким, расслабленным. Мне хотелось завести и заставить, чтобы все ребята бились, несмотря ни на что.

Сегодня все, кто ни выходил, были достойны. Если бы мы с первых минут так начали, поверили в себя, то у нас были бы медали», – передает слова Воронцевича корреспондент Sports.ru.