Алексей Швед: «Победа над одним из фаворитов Евробаскета прибавляет уверенности»

Лидер сборной России Алексей Швед считает, что победа над Сербией (75:72) во втором матче на Евробаскете-2017 положительно скажется не только на турнирном положении, но и психологическом состоянии команды.

На счету Шведа 22 очка и 4 передачи.

«Мы сыграли лучше, чем накануне, – совершили меньше потерь, обыграли одного из фаворитов . Уверенности в собственных силах прибавилось, но мы все сюда приехали заряженными побеждать. Хочется завоевать медали чемпионата Европы, но загадывать пока рано, мы одержали только две победы. Главное – не терять настроя», – цитирует Шведа ТАСС.